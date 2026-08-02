Cuerpo del montañista Nirmal Purja fue encontrado tras la avalancha en Pakistán

Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del reconocido montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), según lo informado por el Club Alpino de Pakistán (ACP).

El nepalí había ganado reconocimiento mundial al escalar las 14 montañas del mundo de más de 8.000 metros en poco más de seis meses en 2019, una hazaña que fue plasmada en el documental 'Los 14 ochomiles'.

La misión de rescate que partió esta madrugada también recuperó los cuerpos del montañista chino Wang Zhong y de los nepalíes Kili Pemba Sherpa y Nima Sherpa.

"Cuatro restos mortales han sido recuperados, empacados, y están siendo transportados actualmente hasta el Campamento 1 (C1) y más abajo", indicó el ACP.

"Los equipos de rescate también han confirmado la presencia de otro cadáver a una altitud considerablemente mayor. Debido a lo extremadamente peligroso del terreno y a las condiciones actuales, es poco probable que se intente recuperar el cadáver en este momento", agregó el Club.

La información del fallecimiento de Nirmal Purja se había conocido este sábado, después de que su empresa, Elite Exped, lo confirmase en sus redes sociales.

"Hoy, con profunda tristeza y un inmenso dolor, confirmamos que Nirmal 'Nimsdai' Purja ha perdido trágicamente la vida a raíz de la avalancha ocurrida en el Broad Peak. También hemos recibido la confirmación de que, lamentablemente, otros miembros de la expedición tampoco han sobrevivido", indicó la compañía de aventura en Instagram.

Las operaciones de búsqueda y rescate comenzaron el jueves, después de que una avalancha en Broad Peak golpeara una expedición de 10 personas liderada por Purja.

Hasta el momento, según el ACP, las autoridades han recuperado siete cuerpos y una pierna. Entre las víctimas identificadas están Nadhira Al Harthy, de Omán; y los nepalíes Pimapur Bahadur Gurung y Gyalu Sherpa.

No se ha confirmado la muerte del paquistaní Sohail Sakhi, la estadounidense Mallory Geis, y del nepalí Nawang Thindu Sherpa; aunque las autoridades paquistaníes advierten de que la probabilidad de superviviencia es baja.

"El Club Alpino de Pakistán expresa sus más profundas condolencias a las familias de los fallecidos y exalta el valor, el profesionalismo y la dedicación de los equipos de rescate paquistaníes y nepalíes que llevan a cabo esta difícil misión bajo condiciones de altitud extrema", afirmó la organización.

El Broad Peak, conocido localmente como Falchan Kangri, es la duodécima montaña más alta del mundo y la tercera de la cordillera del Karakórum, después del K2 y el Gasherbrum I. La montaña se alza entre la frontera de Pakistán y China, a lo largo del borde del glaciar Baltoro, en la región paquistaní de Gilgit-Baltistán.

El Broad Peak ('Pico Ancho', en español) debe su nombre a su característica más distintiva: una cresta cimera inusualmente larga y extensa que se prolonga a lo largo de unos 2 kilómetros. Esta cresta alargada confiere a la montaña una silueta ancha y vasta cuando se contempla desde la distancia, diferenciándola de los perfiles más afilados y piramidales de muchos picos vecinos como el K2, situado a tan solo 8 kilómetros de distancia.