Antonia Abraham tras las medallas en los Sudamericanos: "El remo chileno está con todo"

La remera chilena Antonia Abraham hizo un positivo balance de su participación en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, donde consiguió cuatro medallas de oro y una de plata. La remera destacó el trabajo detrás de los resultados y valoró que Chile terminara al frente del medallero de la disciplina.

"Chile está demostrando su nivel. El remo chileno está con todo, está trabajando muy bien y creo que ganar el medallero no es suerte para nada", dijo en conversación con Cooperativa.cl.

Sobre su cosecha personal, Abraham expresó: "El balance es muy positivo. Estamos muy contentas, muy orgullosas y felices de poder darle muchas medallas al país. Es un sueño para nosotras y creo que cumplimos el objetivo que nos habíamos planteado. Así que nada, disfrutando", señaló.

El trabajo detrás del liderato chileno

La deportista insistió en que el primer lugar del remo nacional fue resultado de años de preparación: "Se ha trabajado muy duro, y los chicos también. Es que ustedes se mueren la cantidad de kilómetros que se están mandando los pobres. Pero al final es el camino y, si queremos ser el deporte más exitoso y los deportistas más exitosos, hay que trabajar de esa forma", sostuvo.

Abraham también describió la exigencia de disputar varias pruebas en pocos días. "Competimos varias regatas al día, eran dos al día y teníamos 40 minutos de recuperación entre cada una", explicó.

"Terminábamos y estaba nuestro equipo con los botes ya preparados para subirnos. Tratábamos de hacer por lo menos 15 o 20 minutos de rodillo para recuperar las piernas. Hay estrategias con el masaje y con el rodillo para poder recuperar rápido", agregó.

Los desafíos después de Santa Fe

La remera ya mira las próximas competencias internacionales. "Se vienen los Juegos Panamericanos, la clasificación para los Juegos Panamericanos; el otro año, las Copas del Mundo. Tenemos el Mundial clasificatorio a Los Angeles 2028 y los Juegos Panamericanos. Se viene un año muy intenso, muy duro, y creo que va a ser un año muy lindo", adelantó.