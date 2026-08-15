Hermanas Abraham llegan al Mundial de Remo tras una histórica temporada internacional

Melita y Antonia Abraham afrontarán el Campeonato Mundial de Remo en uno de los mejores momentos de sus carreras, luego de completar una histórica temporada internacional con podios en las tres fechas de la Copa del Mundo.

Las remeras chilenas competirán entre el 24 y el 28 de agosto en Amsterdam, Países Bajos, en una cita relevante dentro de su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Las hermanas Abraham llegan respaldadas por dos medallas de bronce y una de plata obtenidas consecutivamente durante la temporada.

"Siento que ha sido una de nuestras mejores temporadas a nivel internacional en Europa, compitiendo en la categoría adulta. Hemos sacado tres medallas en copas del mundo seguidas, dos bronce y una plata", destacó Antonia Abraham, quien valoró los resultados como una señal del trabajo desarrollado durante los últimos meses.

¿Cómo se prepararon Melita y Antonia Abraham para el Mundial?

Parte importante del crecimiento de la dupla estuvo en el fortalecimiento del trabajo físico. Las seleccionadas nacionales reforzaron sus sesiones de gimnasio con apoyo de Red Bull y profesionales del programa Athlete Performance Center (APC) en Austria y Los Angeles, además del respaldo de Cristián Gómez.

Antonia también destacó el aspecto psicológico dentro de su preparación y explicó que comenzó un trabajo junto a una sicóloga para manejar diferentes situaciones personales y deportivas y mantener la calma durante la competencia.

El proceso está encabezado por Felipe Recart, entrenador que conoce a las hermanas desde niñas y que actualmente trabaja completamente enfocado en el ciclo hacia Los Angeles 2028. "Es súper profesional, dedicado, y eso como deportistas nos ayuda un montón", señaló Antonia.

Las hermanas Abraham apuntan al podio en Amsterdam

Melita Abraham resaltó que los resultados obtenidos frente a potencias como Gran Bretaña, Rumania, Países Bajos y Estados Unidos confirmaron el crecimiento internacional de la dupla. "Cada copa que pasaba nos iba rectificando que íbamos por buen camino, nos subía la confianza y nos posicionaba entre las mejores del mundo", afirmó.

De cara al Mundial, la chilena aseguró que llegará tranquila y confiada en el nivel alcanzado. "No siento la presión por una medalla. Todo lo que hemos logrado ha sido increíble, entonces voy a competir con la tranquilidad de que tenemos nivel, velocidad y todo lo que se requiere para estar ahí peleando una medalla", sostuvo Melita.

Antonia también valoró la puesta a punto de las últimas semanas y destacó que las características de la pista pueden favorecerlas, debido a la experiencia que ambas tienen para controlar el bote con viento y oleaje.

Con tres podios consecutivos y una campaña inédita para el remo chileno, Melita y Antonia Abraham buscarán trasladar su gran temporada al Mundial de Amsterdam y volver a instalar a Chile entre los protagonistas de la competencia.