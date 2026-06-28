Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.2°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Polideportivo | Remo

Hermanas Abraham ratificaron su buen momento con el tercer podio seguido en Mundiales de Remo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las nacionales conquistaron el bronce en Lucerna.

Hermanas Abraham ratificaron su buen momento con el tercer podio seguido en Mundiales de Remo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Las hermanas Melita y Antonia Abraham lograron una enorme medalla de bronce este domingo en par femenino por el Mundial de Remo disputado en Lucerna, Suiza, que ratifica su gran momento en el circuito planetario.

Las deportistas chilenas registraron un tiempo de 07:15:05, lo que les permitió colgarse una medalla histórica, registrando un récord en la disciplina en nuestro país.

El binomio nacional se colgó su tercera presea consecutiva en Copas del Mundo, tras un bronce en Sevilla y una plata en Plovdiv.

Este domingo solo quedaron por detrás de las duplas de República Checa (07:12:46) y de Estados Unidos, ganador con un crono de 07:09.39.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada