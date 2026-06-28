Hermanas Abraham ratificaron su buen momento con el tercer podio seguido en Mundiales de Remo

Las hermanas Melita y Antonia Abraham lograron una enorme medalla de bronce este domingo en par femenino por el Mundial de Remo disputado en Lucerna, Suiza, que ratifica su gran momento en el circuito planetario.

Las deportistas chilenas registraron un tiempo de 07:15:05, lo que les permitió colgarse una medalla histórica, registrando un récord en la disciplina en nuestro país.

El binomio nacional se colgó su tercera presea consecutiva en Copas del Mundo, tras un bronce en Sevilla y una plata en Plovdiv.

Este domingo solo quedaron por detrás de las duplas de República Checa (07:12:46) y de Estados Unidos, ganador con un crono de 07:09.39.