Hermanas Abraham terminaron sextas en el Mundial de Remo

En una jornada que estuvo retrasada por lluvias, las hermanas Melita y Antonia Abraham firmaron un sexto lugar en la Final A de la categoría par femenino en el Mundial de Remo que se disputa en Amsterdam, Países Bajos.

Las deportistas nacionales completaron los 2.000 metros de competencia con un tiempo de 07'07''54, cerrando su participación entre las seis mejores embarcaciones de la categoría.

El binomio chileno tuvo un buen comienzo y pasó los primeros 500 metros en la cuarta posición con un registro de 01'42''57, muy cerca de las tripulaciones que peleaban los puestos de avanzada.

En la mitad de la prueba, Melita y Antonia marcaron 03'30''60 y quedaron ubicadas en el sexto puesto, posición que mantuvieron en los 1.500 metros, donde registraron 05'19''31, y posteriormente hasta la llegada.

La medalla de oro quedó en manos de Rumania, con Adriana Adam y Simona Radis, quienes dominaron la prueba y finalizaron con un tiempo de 06'49''86.

Francia, representada por Emma Cornelis y Hezekia Peron, obtuvo la plata con 06'56''21, mientras Estados Unidos, con Regina Salmons y Mia Levy, completó el podio con 06'59''76.

Italia terminó cuarta con 07'02''66 y República Checa fue quinta con 07'03''82, apenas 03''72 por delante de la embarcación chilena.

De esta manera, Melita y Antonia Abraham cerraron su actuación en la Final A con el sexto puesto mundial en una de las categorías más competitivas del certamen que se desarrolla en Países Bajos.