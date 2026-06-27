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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Remo

Las hermanas Abraham lograron en Lucerna su tercera clasificación seguida a la final de un Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Melita y Antonia ganaron su semifinal en una nueva fecha del circuito planetario.

Las hermanas Abraham lograron en Lucerna su tercera clasificación seguida a la final de un Mundial
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Las hermanas Melita y Antonia Abraham clasificaron a la final de par femeino en el Mundial de Remo disputado en Lucerna, Suiza, tras finalizar en el primer lugar de su semifinal este sábado.

Las deportistas chilenas registraron un tiempo de 07:04.16, lo que les permitió acceder a su tercera final consecutivas en Copas del Mundo, demostrando su solidez en la disciplina.

La final esta promada para esta domingo 29 de junio a las 05:36 horas (09:36) GMT, donde buscarán una nueva medalla ante Francia, República Checa, Alemania y dos parejas de Estados Unidos.

Además, Andoni Habash finalizó en el quinto en la Final C, y los hermanos Alfredo junto a Ignacio Abraham concluyeron en segundo puesto en la Final D.

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