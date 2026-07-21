Dominique Charrier logró el tercer lugar en campeonato de surf en Arica

El pasado fin de semana se desarrolló el Campeonato Federado de Surf y Bodyboard en la playa "El Gringo" de Arica, competencia que contó con la presencia de grandes atletas nacionales de la disciplina como Dominique Charrier.

La surfista tuvo una gran participación en la categoría Surf Open Damas, captando la atención del jurado y el público tras protagonizar "uno de los mejores cortes de backside del campeonato femenino".

Pese a esto, Charrier finalizó tercera en el certamen tras lograr un puntaje de 4.90, detrás del 5.25 de Chiaria Bagoni y el 10.65 de Isidora Bultó, quien se consagró como campeona del torneo en la disciplina.

En la división masculina, León de la Torre se coronó como el vencedor con una calificación de 13.75, seguido por Guillermo Satt con 10.20 y Manuel Selman con 10.10.

Por otro lado, la disciplina de Open Bodyboard tuvo como ganadores a Rodrigo Silva, que logró un coeficiente de 14.60 y Constanza Soto, que marcó una puntuación de 10.00.