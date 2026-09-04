Centro de Entrenamiento Olímpico fue evacuado por amenaza de bomba

En la mañana de este viernes un aviso de bomba obligó a una evacuación preventiva en el Centro de Entrenamiento Olímpico (CEO) de Ñuñoa y la sede del Instituto de Ciencias del Deporte de la Universidad Santo Tomás, ubicada dentro del complejo.

El protocolo se activó producto de avisos amenazantes a través de correo electrónico, que mencionaba a otras sedes de la Universidad. El desalojo se realizó con apoyo del GOPE de Carabineros y personal municipal.

"Alrededor de las 10 de la mañana, se obtuvo información a través de un llamado telefónico de que posiblemente hay un artefacto que podía ser de características explosivas al interior. Esto fue en diferentes comunas; en San Joaquín, acá en Ñuñoa, en otros lugares", señaló el capitán Juan Pablo Palma a Chilevisión.

Tras las indagatorias en el edificio, el uniformado señaló "se verificó que estaba todo en normalidad".

Cabe señalar que la sede de la Universidad Santo Tomás en Valdivia también fue evacuada este viernes producto de los mencionados correos electrónicos de amenaza.

Esta situación se sumó a múltiples avisos de bomba en diversos puntos del país en los últimos meses, que incluyeron el GAM, el Centro de Justicia, la Universidad Católica de Temuco o la Universidad de Santiago.