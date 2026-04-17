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Tópicos: Deportes | Polideportivo | Team Chile

Juegos Suramericanos de la Juventud: El ciclismo brilla con dos oros en Panamá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Juegos Suramericanos de la Juventud: El ciclismo brilla con dos oros en Panamá
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El Team Chile tuvo su mejor jornada en lo que va de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026 luego del notable rendimiento de los ciclistas, quienes ganaron las dos pruebas de la contrarreloj.

Alexandra Osorio y Luciano Carrizo dominaron la "crono" en la Cinta Costera de la capital panameña, imponiéndose sin problemas a los campeones panamericanos vigentes: la brasileña Maite Coelho y el colombiano José Manuel Posada (ambos terceros).

"Estoy súper contenta, porque era el resultado que venía buscando hace tiempo. En el pasado Panamericano de ruta no se me dio, pero venía por la revancha. La clave fue seguir el plan al pie de la letra y sufrir", comentó Osorio.

Por su parte, Luciano expresó que "fue una crono un poco más larga y salí a dejar todo en la pista. Había salido dos veces segundo en Colombia, pero el deporte siempre da revanchas. Siento que la parte psicológica fue fundamental para que consiguiéramos estos dos oros".

No fueron los únicos triunfos de la jornada: la surfista Antonia Gutiérrez fue la mejor en el SUP, sumando la tercera dorada del día.

Finalmente, las arqueras Javiera Chacón y Victoria Gálvez (arco compuesto) y el nadador Matías Mejía (200 metros combinados) sumaron bronces.

Medallas del Team Chile en Panamá (9):

  • ORO – Alexandra Osorio (Ciclismo) / Contrarreloj.
  • ORO – Luciano Carrizo (Ciclismo) / Contrarreloj.
  • ORO – Antonia Gutiérrez (Surf) / SUP.
  • PLATA – Alejandra Salinas (Lucha) / - 49 kg.
  • BRONCE – Ayinko Toloza (Judo) / -52 kg.
  • BRONCE – Valentino Godoy (Lucha) / Estilo Libre, 71 kg.
  • BRONCE – Ángel Lagos (Lucha) / Grecorromana, 80 Kg.
  • BRONCE – Javiera Chacón y Victoria Gálvez (Tiro con Arco) / Equipo de Arco Compuesto.
  • BRONCE – Matías Mejía (Natación) / 200 Mts Combinados.

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