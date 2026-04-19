La gimnasia chilena conquistó los Sudamericanos Juveniles de Panamá con cuatro oros

El Team Chile vivió una gran jornada sabatina en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Panamá, luego de la gigante presentación de la gimnasia, que aportó cuatro oros y una plata en la jornada final.

Matías Martínez y Arturo Rossel se transformaron en las máximas figuras de la delegación en lo que va del megaevento juvenil, luego de sumar dos oros cada uno.

Martínez fue plata en suelo (12.900 puntos), siendo escolta justamente de Rossel (13.300 puntos), mientras que en el tercer lugar quedó el argentino Benjamín Fernández.

Los otras dos conquistas de Matías Martínez fueron en el potro con arzones (12.600 puntos, por encima de los colombianos Matías Ramos y Maximiliano Salcedo) y en barras paralelas (12.767 puntos, derrotando a los brasileños Rafael Passos y Tiago Marson).

De esta manera, Matías reafirmó unos destacados Juegos Sudamericanos, sumando estas medallas a su tercer lugar en el all around.

Por su parte, Arturo además de la mencionada victoria en suelo también conquistó la competencia de salto con 13.663, superando al venezolano Caleb Isava y al ecuatoriano Esteban Cerna.

Finalmente, el tiro con arco se despidió con una plata y un bronce: Matilda Ureta y Sabrina Núñez acabaron con el segundo lugar en el recurvo femenino por equipos tras un 5-4 a favor de Colombia, mientras Óscar Verdugo ganó la definición del tercer puesto en arco compuesto ante el brasileño Joao Pedro Venturini (140-133).

Ahora, la delegación nacional contabiliza 21 medallas (ocho oros, tres platas y diez bronces) y se ubica en el top 5 del medallero.

Medallas del día