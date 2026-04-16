La lucha impulsa al Team Chile en los Juegos Sudamericanos de Panamá

La selección juvenil nacional sumó una nueva medalla en los Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026, tras el buen rendimiento de la lucha luego del bronce logrado por el grequista Ángel Lagos (80 kilos), concluyendo su recorrido en Centroamérica con metales en todos los estilos: libre masculino, damas y grecorromana.

A pesar de contabilizar cuatro preseas en el medallero, el Team Chile ya puede contar con dos más: el boxeador Kevin Vásquez abrochó un bronce luego de haber accedido a las semifinales de la categoría 60 kilos. El púgil valdiviano derrotó sin problemas al local José Luis Alzaga (4-1) y este viernes perseguirá la definición.

Finalmente, en Playa Venao —a más de 300 kilómetros de la capital—, la surfista Antonia Gutiérrez amarró otra presea, después de haber clasificado a la final de la modalidad SUP. La rider de 16 años superó a la brasileña Rebeka Klotz y espera rival en la definición de este jueves (14:00 de Chile).

Medallas del Team Chile en Panamá