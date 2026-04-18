Team Chile superó la docena de medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud

El Team Chile vivió otra provechosa jornada en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 tras cosechar un oro y cuatro bronces, acumulando un total de 14 medallas en la clasificación general.

El gran protagonista del día fue el triatleta Raimundo San Martín, quien se alzó campeón sudamericano. Pese al segundo puesto en natación, fue en el ciclismo donde consiguió una ventaja irremontable en el trote para sus perseguidores, quienes eran los brasileños Alejandro Juanuk y Eduardo Staniaski.

Los éxitos continuaron en la gimnasia artística, donde Matías Martínez se colgó la medalla de bronce en el all around. El subcampeón en arzones en los Panamericanos Junior de Asunción 2025, ratificó su regularidad en la sumatoria de aparatos y buscará ampliar su cosecha este sábado, cuando dispute cuatro finales individuales.

Finalmente, todo se cerró con otros dos bronces obtenidos en las disciplinas de natación por parte de Joaquina Negrete en los 200 metros en estilo pecho. Mientras queen boxeo fueron Kevin Vásquez (60 Kg.) junto a Aquiles Moras (70 Kg.) quienes cerraron la cosecha.

Medallas del día