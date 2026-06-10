TVN adquirió los derechos para transmitir los Juegos Sudamericanos 2026

TVN continúa consolidando su compromiso con el deporte nacional y anunció la adquisición de los derechos exclusivos en televisión abierta de los XIII Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, el evento multideportivo más importante de Sudamérica, que se realizará entre el 12 y el 26 de septiembre en Argentina.

La cita deportiva reunirá a más de cuatro mil atletas de 15 países, quienes competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, transformándose en uno de los encuentros más relevantes del ciclo olímpico continental.

Entre las figuras que podrían representar a Chile destacan nombres como las hermanas Abraham, los primos Grimalt, Valentina Toro, Lucas Nervi y Kristel Köbrich, entre otros exponentes del Team Chile.

Pedro Carcuro, Gonzalo Fouillioux, Fernando Tapia y Deniss Monsalve junto a distintos expertos serán parte de la cobertura más amplia realizada por una señal chilena para este tipo de competencias. Los Juegos Suramericanos podrán seguirse a través de TVN, NTV y Canal 24 Horas, mientras que en el ecosistema digital la señal pública dispondrá de múltiples señales simultáneas con competencias en vivo, permitiendo que los usuarios elijan qué deporte seguir en cada momento.

De esta manera, el público podrá disfrutar de disciplinas como atletismo, natación, remo, vóleibol playa, fútbol, básquetbol, karate, judo, taekwondo, tenis, pádel, ciclismo, gimnasia, rugby 7, hockey césped, skateboarding, esports y muchas más, en una cobertura que buscará dar visibilidad a todas las disciplinas participantes.