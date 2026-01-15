10:20 - | En la categoría Challenger, Lucas del Río remata en la séptima posición e Ignacio Casale, en tanto, cede terreno sobre el final y es 14°

09:42 - | Se confirma el décimo lugar de Francisco "Chaleco" López en la etapa 11 del Dakar con un tiempo de 3h38'32"

09:28 - | Tras pasar por la meta el chileno Francisco "Chaleco" López gana un puesto y asoma en la novena posición de la etapa 11 del Dakar

09:26 - | En la categoría Challenger, Lucas del Río asoma en la séptima posición luego de la llegada de algunos pilotos al último punto de control. Ignacio Casale, en tanto, es 11° en la penúltima verificación

09:25 - | Tras el último punto de contol el chileno Francisco "Chaleco" López se mantiene en la 10a posición de la etapa 11 del Dakar

09:25 - | Tras el último punto de contol el chileno Francisco "Chaleco" López parece recuprar posiciones y se ubicó en la cuarta posición de la etapa 11 del Dakar

08:46 - | En la categoría Challenger, Lucas del Río marcha octavo luego del noveno punto de control (son 10) e Ignacio Casale es 11° tras la octava de las verificaciones

08:45 - | Tras el séptimo punto de contol (son 10 en total), el chileno Francisco "Chaleco" López se ubica en la 10a posición de la etapa 11 del Dakar

08:32 - | El nacional Tomás de Gavardo terminó en la 34a posición de la etapa de este jueves en el Dakar 2026 y se instaló en la posición 26 de la clasificación general