Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.2°
Humedad38%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Chile Open: El triunfo de Alejandro Tabilo sobre Tomás Barrios en el Court "Jaime Fillol"

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Alejandro Tabilo celebró este martes en el Court "Jaime Fillol" en San Carlos de Apoquindo al tumbar a Tomás Barrios en un duelo de tenistas chilenos, por la primera ronda del Chile Open, el ATP 250 de Santiago.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados