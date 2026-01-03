Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Dakar 2026 inició con una buena actuación de chilenos

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este sábado comenzó una nueva edición del Rally Dakar con la participación de siete chilenos. Ruy Barbosa se consolidó como el mejor chileno en las motos, mientras que Francisco "Chaleco" López clasificó entre los seis mejores en Side By Side.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados