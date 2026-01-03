Dakar 2026 inició con una buena actuación de chilenos
Este sábado comenzó una nueva edición del Rally Dakar con la participación de siete chilenos. Ruy Barbosa se consolidó como el mejor chileno en las motos, mientras que Francisco "Chaleco" López clasificó entre los seis mejores en Side By Side.
