10:04 - | La categoría Challenger comienza a llegar a su fin y el chileno Lucas del Río asoma en la quinta posición con un tiempo de 4h46'11"

10:02 - | Tras superar el PK 377 el chileno Francisco "Chaleco" López cedió terreno y bajó a la 10a posición de la tercera etapa del Dakar 2026

09:33 - | El chileno Lucas del Río marcha quinto en la categoría Challenger luego de superado el PK 377. Ignacio Casale, en tanto, es noveno, tras pasar el PK 303

09:33 - | Tras pasar por el PK 340 el chileno Francisco "Chaleco" López se mantiene en la séptima posición de la tercera etapa del Dakar 2026

09:04 - | El chileno Lucas del Río, ganador ayer de la etapa 2, hoy marcha quinto en la categoría Challenger luego de superado el PK 340. Ignacio Casale, en tanto, es noveno, tras pasar el PK 258

09:03 - | Francisco "Chaleco" Lópéz marcha en la séptima posición de la tercera etapa del Dakar 2026 luego de superado el PK 303

09:02 - | Tomás De Gavardo terminó en la posición 37 del Dakar con un crono de 5h33'34" para ubicarse 35° en la general luego de tres etapas

09:01 - | El chileno Ruy Barbosa culminó en la 16a posición de la Etapa 3 del Dakar con un tiempo de 4h58'55 para ubicarse 21° en la general