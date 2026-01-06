El Rally Dakar 2026 vive su primera semana con chilenos en competencia
Sigue la suerte de los pilotos nacionales en la exigente prueba que se realiza en Arabia Saudita.
10:04 - | La categoría Challenger comienza a llegar a su fin y el chileno Lucas del Río asoma en la quinta posición con un tiempo de 4h46'11"
10:02 - | Tras superar el PK 377 el chileno Francisco "Chaleco" López cedió terreno y bajó a la 10a posición de la tercera etapa del Dakar 2026
09:33 - | El chileno Lucas del Río marcha quinto en la categoría Challenger luego de superado el PK 377. Ignacio Casale, en tanto, es noveno, tras pasar el PK 303
09:33 - | Tras pasar por el PK 340 el chileno Francisco "Chaleco" López se mantiene en la séptima posición de la tercera etapa del Dakar 2026
09:30 - | Revisa los detalles de los motociclistas chilenos en la primera jornada
09:04 - | El chileno Lucas del Río, ganador ayer de la etapa 2, hoy marcha quinto en la categoría Challenger luego de superado el PK 340. Ignacio Casale, en tanto, es noveno, tras pasar el PK 258
09:03 - | Francisco "Chaleco" Lópéz marcha en la séptima posición de la tercera etapa del Dakar 2026 luego de superado el PK 303
09:02 - | Tomás De Gavardo terminó en la posición 37 del Dakar con un crono de 5h33'34" para ubicarse 35° en la general luego de tres etapas
09:01 - | El chileno Ruy Barbosa culminó en la 16a posición de la Etapa 3 del Dakar con un tiempo de 4h58'55 para ubicarse 21° en la general
08:59 - | El chileno Juan Ignacio Cornejo remató en la 14a posición de la Etapa 3 del Dakar con un tiempo de 4h52'47, a más de 26' del ganador, el español Schareina