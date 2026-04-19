Santa María y Vidaurrazaga ganaron el Nacional Universitario de Rodeo en Curicó

En una emocionante definición disputada en la Medialuna de Curicó, los jinetes Gonzalo Santa María y Francisco Vidaurrazaga, representantes de la Universidad de Talca (Asociaciones Curicó y Linares), se adjudicaron la versión XXXVIII del Campeonato Nacional Universitario de Rodeo.

La pareja alcanzó el título tras una destacada actuación en los lomos de Pegual y Ventarrón, sumando 28 puntos buenos (11+5+11+1) en la Serie de Campeones. Posteriormente, demostraron solidez en el desempate al sumar 12 puntos.

El segundo lugar fue para Martín Barros y Diego Cuadra (Pontificia Universidad Católica), quienes en los lomos de Diablillo y Atrasao alcanzaron 28 puntos buenos (8+5+8+7) y 8 unidades en el desempate, y el tercer puesto recayó en la pareja de la Universidad Mayor compuesta por Ángel Bartolomé y Manuel Goycoolea, quienes sumaron 25 puntos (8+6+4+7) en Doña Martita y Parrandero.