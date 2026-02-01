El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) consiguió alzarse por primera vez con el Abierto de Australia tras vencer por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 al serbio Novak Djokovic (4°), quien nunca había caído en definiciones en Melbourne. Con esto, el murciano sumó su séptimo Grand Slam en su carrera.

