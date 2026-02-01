Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago21.1°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Carlos Alcaraz festejó su primer título en el Abierto de Australia ante Novak Djokovic

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El tenista español Carlos Alcaraz (1° del ATP) consiguió alzarse por primera vez con el Abierto de Australia tras vencer por parciales de 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 al serbio Novak Djokovic (4°), quien nunca había caído en definiciones en Melbourne. Con esto, el murciano sumó su séptimo Grand Slam en su carrera.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados