La alegría de Rybakina contrastó con la desazón de Sabalenka en el Abierto de Australia
Elena Rybakina (5° del WTA) dio la sorpresa en Melbourne luego de imponerse a Aryna Sabalenka (1°) para privarla de conquistar el Abierto de Australia. La kazaja se impuso por4-6, 6-4 y 4-6 para dejar a la bielorrusa con las manos vacías en la final por segundo año consecutivo.
