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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo arrasó con Ignacio Buse y pasó a semifinales en Aix-en-Provence

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El nacional sigue sumando rodaje rumbo a Roland Garros.

Alejandro Tabilo arrasó con Ignacio Buse y pasó a semifinales en Aix-en-Provence
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El tenista chileno Alejandro Tabilo (43°) continuó con sus buenas sensaciones en el Challenger 175 de Aix-en-Provence, gracias a un contundente triunfo frente al peruano Ignacio Buse (58°) por los cuartos de final.

La primera raqueta nacional firmó un inapelable marcador de 6-4 y 6-0, luego de una hora y 39 minutos de juego.

Tabilo buscará el paso a la final enfrentando al estadounidense Ethan Quinn (48°); verdugo del chino Yibing Wu por 6-4, 5-7 y 6-4.

El duelo por las semifinales ya tiene programación en el torneo francés: Este sábado 2 de mayo en el tercer turno de la cancha principal; aproximadamente a las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT).

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