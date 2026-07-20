Alejandro Tabilo conoció a su rival para el debut en singles y festejó en el dobles de Estoril

Luego de su paso por el ATP de Bastad, donde alcanzó las semifinales, Alejandro Tabilo (30° en el ranking de la ATP) ya se encuentra en Portugal para afrontar un nuevo desafío en el ATP 250 de Estoril.

Al igual que en Suecia, el zurdo chileno corre como el tercer cabeza de serie del torneo luso, condición que le permitió quedar libre en la primera ronda y avanzar directamente a los octavos de final, donde ya conoce a su próximo oponente.

Tabilo se medirá ante el invitado local Tiago Torres (427°), quien este lunes dio la sorpresa de la jornada al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili (130°) por parciales de 6-4 y 6-2.

El partido entre la raqueta nacional y el portugués se disputará en día y horario por confirmar por la organización, aunque se prevé que se agende entre este miércoles y jueves.

Debut triunfal en dobles

Pese a que aún no se estrena en el cuadro individual, Tabilo ya sumó rodaje sobre la arcilla portuguesa. Durante esta jornada de lunes, el chileno debutó con una victoria en el cuadro de dobles junto al ecuatoriano Diego Hidalgo.

La dupla sudamericana mostró solidez para imponerse por 6-3 y 7-5 al binomio compuesto por el surcoreano Ji Sung Nam y el japonés Takeru Yuzuki, sellando su clasificación a la siguiente ronda del certamen.