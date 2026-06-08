Alejandro Tabilo quedó cerca del top 30 tras su paso por Roland Garros

Alejandro Tabilo, quien se consolida como la primera raqueta de Chile, registró el ascenso más destacado entre los tenistas chilenos al subir cinco puestos para ubicarse en el casillero 31° del planeta.

Este avance llega tras su desempeño en Roland Garros, donde alcanzó de manera inédita la ronda de los octavos de final.

En contraste, el panorama para el resto de los representantes nacionales fue dispar. Cristian Garin sumó un leve avance al subir un puesto y situarse en la casilla 113°. Por su parte, Tomás Barrios descendió dos peldaños, pasando del 136° al 138°.

La situación más compleja la vive Nicolás Jarry, quien sumó una nueva caída en la clasificación al descender nueve casilleros, quedando en el lugar 189° y quedando cerca de abandonar el grupo de los 200 mejores del circuito.

La parte alta de la clasificación mundial también presentó movimientos significativos tras el torneo de tierra batida.

El alemán Alexander Zverev, quien se coronó campeón en París, se mantuvo en el tercer lugar del escalafón, aunque estrechó la distancia con el español Carlos Alcaraz (2°).

La principal novedad en este selecto grupo la protagonizó el italiano Flavio Cobolli. Tras alcanzar la final del certamen francés, ingresó por primera vez en su carrera al top 10, subiendo desde el 14° al 10° puesto.

Finalmente, el canadiense Felix Auger-Aliassime trepó hasta la cuarta plaza, el australiano Alex de Miñaur escaló al sexto lugar, mientras que el serbio Novak Djokovic retrocedió hasta la séptima posición del ranking.

Ranking de la ATP

1° Jannik Sinner (Italia) 13.500 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 9.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 7.305 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.440 (+2)

5° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.920 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 3.905 (+1)

7° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (-3)

8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (0)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (0)

10° Flavio Cobolli (Italia) 3.540 (+4)

Ranking de los chilenos