Alejandro Tabilo se reencontró con los triunfos con victoria ante Tommy Paul

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° de la ATP) dejó atrás una negativa racha y lo hizo a lo grande luego de vencer este miércoles al estadounidense Tommy Paul (16°) en la primera ronda del ATP de Tokio.

El nacional, que venía de tres derrotas seguidas, fue superior a un rival al que nunca había vencido y lo derrotó por 6-1 y 6-2 en una hora y 14 minutos.

Una serie de quiebres en el inicio del primer set terminaron dándole la ventaja al zurdo nacido en Canadá, quien hizo ver muy mal al norteamericano, séptimo sembrado del toreo.

En el segundo parcial, Tabilo nuevamente se mostró sólido en la devolución y logró una tempranera ventaja que le permitió quedarse con el partido, sumar su primer triunfo de su carrera en la capital japonesa y avanzar a octavos de final.

En dicha instancia se verá las caras ante el ganador del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el local beneficiado con una invitación Sho Shimabukuro (108°), duelo que recién se jugará este jueves.

Este triunfo le permite a Tabilo sumar 40 puntos y escalar una posición en el Ranking Live ubicándose 30°.