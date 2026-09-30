Vuelo a Israel fue desviado: pasajeros denuncian ataque terrorista y autoridades apuntan a "altercado"

Pasajeros israelíes del vuelo de Flydubai que fue desviado este miércoles a Arabia Saudita denunciaron que uno de los pilotos atacó al otro e intentó agredirlos, mientras el Ministerio de Transporte de Israel describió lo ocurrido como un "altercado entre la tripulación".

La aeronave viajaba desde Dubái a Tel Aviv y aterrizó de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk.

El piloto y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital, según informó el recinto.

Aunque los pasajeros calificaron lo sucedido como terrorismo, no hay por el momento información oficial que confirme esa hipótesis ni que esclarezca las circunstancias del ataque.

"Hemos controlado al terrorista"

Un video publicado por el Canal 12 israelí muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina, custodiando a los dos pilotos, quienes aparecen tendidos en el suelo, también ensangrentados y con máscaras de oxígeno.

"Nos han atacado y hemos controlado al terrorista", afirman los viajeros en la grabación.

"Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado", añaden, mientras muestran a ambos hombres. Al señalar a uno de ellos, aseguran: "Este fue el que intentó apuñalarnos".

Los pasajeros sostienen que todos los viajeros están bien y que mantienen bloqueado el acceso a la cabina.

Según medios israelíes, pilotos civiles que viajaban en la aeronave habrían llevado el avión hasta Tabuk, una versión que tampoco ha sido confirmada oficialmente.

Investigan un posible intento de secuestro

Medios israelíes, que citan a funcionarios de seguridad, apuntan a un posible intento de secuestro del avión por parte del copiloto, quien habría apuñalado al piloto.

El Ministerio de Transporte de Israel confirmó a EFE que el desvío se debió a un "altercado entre la tripulación" y señaló que las autoridades de seguridad israelíes están gestionando el incidente.

El aeropuerto de Tabuk informó que recibió la solicitud de aterrizaje de emergencia a las 08:44 hora local (05:44 GMT) y activó sus protocolos.

"El piloto y el copiloto fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento médico. Ambos fueron heridos", indicó el recinto, según declaraciones recogidas por Al Arabiya.

Aerolínea asegura que los pasajeros están a salvo

Flydubai informó que el avión aterrizó sin problemas y que todos los pasajeros están a salvo, aunque no detalló las causas del incidente.

El registro de Flightradar24 muestra que la aeronave realizó un giro brusco hacia el norte y perdió altitud antes de alcanzar la frontera con Jordania. Luego siguió una trayectoria irregular, viró hacia el sur y se dirigió a Tabuk.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que la situación está "bajo control" y que se están tomando medidas para garantizar el regreso seguro de los pasajeros israelíes a su país.