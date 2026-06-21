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Tópicos: Deportes | Tenis | Alejandro Tabilo

Alejandro Tabilo será cabeza de serie en el ATP de Mallorca

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

En su condición de sembrado, el nacional arrancará en octavos de final.

Alejandro Tabilo será cabeza de serie en el ATP de Mallorca
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Luego de lo que fue su debut y despedida en Queen's, el tenista nacional Alejandro Tabilo (31 del ranking mundial), se alista para volver al circuito en medio de su preparación para Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El chileno se anotó para competir en el ATP de Mallorca, certamen que conquistó en 2024 y donde para esta edición figura como cuarto cabeza de serie.

Debido a esta condición, "Jano" clasificó directamente a octavos de final, donde espera rival del choque entre el húngaro Fabian Marozsan (61°) y un jugador proveniente de la qualy.

En unos hipotéticos cuartos de final, el nacido en Toronto podría enfrenar al séptimo sembrado del certamen, el argentino Mariano Navone (39°), a quien venció hace tres años en el Challenger de Concepción.

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