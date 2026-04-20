Alejandro Tabilo subió en el ranking ATP mientras Garin, Barrios y Jarry bajaron
La actualización semanal mostró avances del número uno chileno y retrocesos del resto de las principales raquetas nacionales.
La actualización semanal mostró avances del número uno chileno y retrocesos del resto de las principales raquetas nacionales.
El tenista chileno Alejandro Tabilo subió dos posiciones en la última actualización del ranking ATP y se ubicó en el puesto 43 del mundo, manteniéndose como la primera raqueta nacional.
Por su parte, el tenista chileno Cristian Garin retrocedió dos lugares hasta el puesto 85, mientras que el tenista chileno Tomás Barrios bajó del 120° al 123°. En tanto, Nicolás Jarry descendió un puesto y quedó en la posición 156.
En la parte alta del ranking, el tenista italiano Jannik Sinner se mantuvo como número uno del mundo, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.
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