Alejandro Tabilo subió en el ranking ATP mientras Garin, Barrios y Jarry bajaron

El tenista chileno Alejandro Tabilo subió dos posiciones en la última actualización del ranking ATP y se ubicó en el puesto 43 del mundo, manteniéndose como la primera raqueta nacional.

Por su parte, el tenista chileno Cristian Garin retrocedió dos lugares hasta el puesto 85, mientras que el tenista chileno Tomás Barrios bajó del 120° al 123°. En tanto, Nicolás Jarry descendió un puesto y quedó en la posición 156.

En la parte alta del ranking, el tenista italiano Jannik Sinner se mantuvo como número uno del mundo, seguido por el español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev.

Top ten de la ATP

1° Jannik Sinner (Italia) 13.350 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 12.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.255 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.100 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.070 (0)

7° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (+1)

8° Alex de Miñaur (Australia) 3.845 (-1)

9° Lorenzo Musetti (Italia) 3.715 (-4)

10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.560 (0)

Ranking de los chilenos