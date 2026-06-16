Alejandro Tabilo tuvo un amargo estreno en la gira de pasto

Un complejo estreno tuvo Alejandro Tabilo (31° de la ATP) en el inicio de su gira sobre césped con miras a Wimbledon al despedirse rápidamente del ATP 500 de Queen's tras caer en la primera ronda ante el australiano Rinky Hijikata (104°), quien ingresó al cuadro principal desde las clasificaciones.

El zurdo, que volvía a competir en esta superficie tras haber estado ausente en el circuito de césped el año pasado debido a complicaciones físicas, no logró encontrar su mejor versión y terminó cediendo el encuentro por parciales de 6-2 y 6-4, en una hora y cinco minutos de juego.

Durante la primera manga, el trámite se mantuvo parejo hasta el quinto juego. En ese punto, el jugador oceánico consiguió romper el servicio del chileno, quien sintió el golpe y no pudo recuperar el ritmo, sufriendo un nuevo quiebre en el séptimo game para terminar entregando el parcial por 6-2.

En el segundo set la tónica fue similar. Pese a un inicio disputado, Hijikata volvió a golpear en el quinto juego al quebrar en cero el saque del nacional. Tabilo tuvo una oportunidad de recuperar el break en el juego siguiente, pero no logró concretarla, permitiendo que el australiano administrara la ventaja y sellara el partido con un ace en el décimo juego.

Tras esta prematura eliminación en Londres, Alejandro Tabilo enfocará sus esfuerzos en España, donde disputará el ATP 250 de Mallorca, torneo donde se coronó campeón en la temporada 2024 y que será su última estación preparatoria antes de afrontar Wimbledon, el tercer Grand Slam del año.