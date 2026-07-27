Alejandro Tabilo tuvo un sólido estreno en el ATP de Washington

El tenista chileno Alejandro Tabilo (30° de la ATP) tuvo un positivo estreno en el inicio de la temporada sobre cemento al vencer este lunes al neerlandés Tallon Griekspoor (67°) en un duro partido de primera ronda en el ATP de Washington, en Estados Unidos.

El zurdo se adaptó rápidamente a la superficie luego de caer la semana pasada en su estreno en la arcilla de Estoril y pese a la resistencia que puso su rival, terminó imponiéndose por 7-6 (3), 4-6 y 6-4 en un duelo que se prolongó por dos horas y 24 minutos.

El nacido en Canadá cedió solo una vez su servicio, en el último juego del segundo set, pero rápidamente se recuperó y un quiebre en el primer juego del tercer capítulo le permitió encarrilar la victoria.

En su próximo desafío, el número uno de Chile se verá las caras ante el ganador del duelo entre el estadounidense Frances Tiafoe (19°) y el francés Terence Atmane (56°).

Esta victoria supone para Tabilo sumar 20 puntos, lo que lo deja en el casillero 28° del Ranking Live.