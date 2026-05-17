Alejandro Tabilo: Una de las metas que tenemos en el equipo es llegar algún día al top 10

El tenista nacional Alejandro Tabilo (33° del ranking ATP) abordó los grandes y ambiciosos planes que ha trazado junto a su equipo a raíz de la sostenida alza de rendimiento que en los últimos ocho meses le ha permitido trepar casi cien puestos en la clasificación.

"Me siento mucho más maduro, más enfocado en lo que quiero hacer y en mis metas. Hoy conozco mucho mejor cuál es mi juego y cuáles son mis fortalezas", sostuvo en una entrevista con el medio especializado Punto de Break.

En esa misma línea, subrayó que "quiero seguir avanzando. Una de las metas que tenemos en el equipo es llegar algún día al top10, ese sería el ideal. Con el año que tenemos por delante, donde no defendemos mucho, supone una gran oportunidad. Me gusta el ranking que tengo ahora, pero me gustaría seguir escalando".

"Cuando me cambié a jugar por Chile la primera vez, nunca pensé que llegaría a ser el Nº1 del país, un objetivo muy lindo. Son metas que uno se pone de chico, siempre me imaginé debutando en la Copa Davis con Chile y convertirme en el jugador número uno del equipo. Son sueños que uno va cumpliendo", sumó el zurdo.