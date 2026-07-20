Alejandro Tabilo volvió al top 30 tras su paso por Bastad

Este lunes se entregó una nueva actualización del ranking de la ATP, la cual trajo movimientos acotados para los principales tenistas chilenos en el circuito profesional. Es el caso de Alejandro Tabilo, quien se mantiene firmemente como la primera raqueta nacional, ascendió un puesto para ubicarse en el casillero 30°.

Este avance se concretó gracias a su rendimiento en el ATP 250 de Bastad, donde alcanzó las semifinales, consolidando su presencia en este sector de la clasificación.

Por su parte, Tomás Barrios y Cristian Garin no registraron variaciones en sus ubicaciones individuales, manteniéndose en los lugares 139° y 141°, respectivamente.

En contraparte, Nicolás Jarry, quien se ha mantenido alejado de las canchas mientras se recupera de una rebelde lesión, retrocedió un casillero para posicionarse en el puesto 765° del escalafón mundial.

En la parte alta de la clasificación no se presentaron modificaciones dentro del top ten. El italiano Jannik Sinner se mantiene como el sólido número uno del mundo, escoltado en el podio por el alemán Alexander Zverev (2°) y el español Carlos Alcaraz (3°).

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 13.450 puntos (0)

2° Alexander Zverev (Alemania) 8.480 (0)

3° Carlos Alcaraz (España) 8.160 (0)

4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.740 (0)

5° Alex de Miñaur (Australia) 4.110 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.770 (0)

7° Novak Djokovic (Serbia) 3.760 (0)

8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.670 (0)

9° Flavio Cobolli (Italia) 3.460 (0)

10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.365 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS