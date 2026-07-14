Alejandro Tabilo ya tiene rival para el debut en el ATP 250 de Bastad

Tras su opaca participación en Wimbledon, el tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) se alista para retornar a la acción esta semana sobre la arcilla del ATP 250 de Bastad, en Suecia.

El zurdo, que asiste al torneo escandinavo como el tercer cabeza de serie, quedó libre en la primera ronda, por lo que iniciará su camino directamente en los octavos de final.

En dicha instancia, el nacional se enfrentará al argentino Lautaro Midón (213°), jugador proveniente de las clasificaciones y quien en primera ronda venció a su compatriota Facundo Díaz Acosta (110°) por parciales de 3-6, 6-4 y 6-2.

Este compromiso marcará el segundo enfrentamiento en el historial entre ambos. El único antecedente se registró a fines de enero de este año, cuando el nacido en Canadá se impuso en los cuartos de final del Challenger de Concepción por 5-7, 6-1 y 6-2.

El partido entre Tabilo y Midón aún no cuenta con un horario confirmado por la organización del torneo, pero se disputará entre este miércoles o jueves.