Alejandro Tabilo ya tiene rival para su debut en el Masters 1000 de Cincinnati

Alejandro Tabilo (26° del ranking ATP) continuará esta semana su gira norteamericana sobre superficie dura en el Masters 1000 de Cincinnati, con rival ya confirmado para el estreno.

En su condición de 22° cabeza de serie, el chileno quedó libre en primera ronda del certamen en la ruta hacia el Abierto de Estados Unidos. Este jueves se definió que enferntará al alemán Jan-Lennard Struff (41°), quien eliminó al argentino Román Andrés Burruchaga (56°) por parciales de 7-6 (4), 2-6 y 6-3.

El partido entre el nacional y el germano, inédito en el circuito, se disputará este sábado 15 de agosto en horario por confirmar.

En caso de vencer al europeo, en una eventual tercera ronda Tabilo podría chocar con el español Rafael Jódar (15°), reciente semifinalista en Montreal y a quien enfrentó hace un par de semanas en semifinales del ATP 500 de Washington, con triunfo para el hispano en tres sets.