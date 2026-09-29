¿Cuándo y dónde ver el debut de Alejandro Tabilo ante Tommy Paul en el ATP 500 de Tokio?

El tenista chileno Alejandro Tabilo (31° del ranking ATP) ya tiene programación confirmada para su debut en el ATP 500 de Tokio, torneo que marca la continuidad de su gira por Asia tras su opaco paso por Chengdú.

En la primera ronda del certamen japonés, la raqueta número dos de Chile enfrentará un duro desafío ante el estadounidense Tommy Paul (16°), séptimo cabeza de serie del torneo y rival contra el que registra un historial adverso: cayó en los dos cruces previos, ambos disputados esta temporada (octavos de final en Queen's y tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái).

El compromiso de Tabilo frente a Tommy Paul se disputará este miércoles en el segundo turno de la cancha central, por lo que su inicio está estimado para eso de la 01:00 de la madrugada de Chile (04:00 GMT), y podrá ser visto en vivo en nuestro país a través de las señales de ESPN en la plataforma de streaming Disney+.

En caso de superar al norteamericano, Tabilo chocará en octavos de final con el vencedor del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov (46°) y el local Sho Shimabukuro (108°).

En un eventual cruce de cuartos de final, asoma el español Carlos Alcaraz (3°), máximo favorito del torneo.