Rafa Jódar remontó increíble partido y será rival de Alejandro Tabilo en Cincinnati

Rafa Jódar protagonizó una espectacular remontada en el Masters 1.000 de Cincinnati y avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al chileno Alejandro Tabilo.

El español, actual número 11 del mundo, derrotó al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 4-6 y 7-5 en un encuentro que parecía completamente perdido cuando quedó 1-5 abajo en el tercer parcial.

Jódar incluso recibió atención médica por molestias en la pierna izquierda, pero consiguió recuperar las dos roturas de servicio que tenía en contra, salvó dos puntos de partido y encadenó seis juegos consecutivos para completar una notable remontada.

Jódar y Tabilo están igualados en sus enfrentamientos

El duelo de Cincinnati será el tercer enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y Rafa Jódar, con un historial igualado 1-1 y ambos antecedentes registrados durante esta misma temporada.

Tabilo, número 29 del ranking ATP, ganó el primer cruce en la primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells por un contundente 6-1 y 6-2. Jódar consiguió revancha posteriormente en las semifinales de Washington, donde se impuso en tres sets.

El español de 19 años presenta además un registro de 34 triunfos y 13 derrotas durante la temporada, mientras Tabilo acumula 22 victorias y 20 caídas. Jódar suma un título este año y el chileno cuenta con tres trofeos ATP a lo largo de su carrera.

Una remontada marcada por la tensión ante Shapovalov

El encuentro frente al canadiense también tuvo momentos de tensión debido a los problemas de Jódar con sus zapatillas. El español interrumpió en dos ocasiones el desarrollo de un juego y, con el marcador 3-5 en el tercer set, necesitó ayuda de su padre para reparar una de ellas, situación que provocó el enojo de Shapovalov.

Tras completar la remontada, Jódar pidió disculpas a su rival y aseguró su clasificación para enfrentar nuevamente a Alejandro Tabilo, esta vez por un lugar en la siguiente ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.