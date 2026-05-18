Tabilo mantuvo su posición en el ranking y deberá esperar para ser sembrado en Roland Garros

Terminó el Masters 1000 de Roma y la actualización del Ranking ATP mantuvo a Alejandro Tabilo como el mejor chileno luego de que el jugador nacional se posicionara nuevamente en el casillero 35 de la clasificación mundial.

Pese a que la semana pasada, tras llegar a semifinales del Challenger 175 de Valencia aparecía en el puesto 33 en el ranking en vivo y logrando ser cabeza de serie en Roland Garros, al zurdo nacido en Canadá solamente le contabilizaron los 30 puntos de Roma, por lo que, de momento, no será sembrado en el major parisino y necesitará una baja antes del sorteo para ser preclasificado.

En tanto, Cristian Garin, al no defender el título en el Challenger de Oeiras IV, retrocedió 12 lugares para situarse en el peldaño 116°.

Por su lado, Tomás Barrios perdió un casillero para ubicarse 135°, mientras que Nicolás Jarry sigue desplomándose y ahora descendió nueve lugares para ser 182°.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner sigue aumentando su diferencia en la cima al consagrarse campeón en Roma. El español Carlos Alcaraz y el alemán Alexander Zverev completan el podio de una lista en la que destaca el ascenso del ruso Daniil Medvedev del 9° al 7° y el regreso del kazajo Alexander Bublik al 10° casillero.

TOP TEN

1° Jannik Sinner (Italia) 14.700 puntos (0)

2° Carlos Alcaraz (España) 11.960 (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.705 (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.710 (0)

5° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.060 (0)

6° Ben Shelton (Estados Unidos) 4.030 (0)

7° Daniil Medvedev (Rusia) 3.760 (+2)

8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.720 (-1)

9° Alex de Miñaur (Australia) 3.665 (-1)

10° Alexander Bublik (Kazajistán) 3.230 (+1)

RANKING DE LOS CHILENOS