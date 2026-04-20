Tabilo tiene rival para la primera ronda de Madrid con posible reencuentro con Lehecka

Alejandro Tabilo (43° de la ATP) ya conoció a su rival para la primera ronda del Masters 1.000 de Madrid y tendrá como contrincante en su estreno al francés Valentin Royer (72°).

El panorama de Tabilo también abre la opción de un reencuentro con Jiri Lehecka (14°) en la segunda ronda. El checo, undécimo cabeza de serie, quedó libre en el arranque y espera por el ganador del cruce entre el chileno y Royer.

Ese posible duelo tiene un antecedente muy reciente, ya que Lehecka viene de eliminar a Tabilo en el Masters 1.000 de Montecarlo. En ese torneo, el europeo se impuso al chileno por 4-6, 7-6(4) y 6-3 en un partido correspondiente a la segunda ronda.

Por el otro lado, Cristian Garin dio un paso adelante en la qualy y se mantiene con opciones de entrar al cuadro principal. El chileno venció al francés Ugo Blanchet por 7-5 y 6-4 y quedó a un triunfo de instalarse en el main draw. El rival europeo entró a las clasificaciones luego que se bajó a última hora Nicolás Jarry.

Ahora, buscará ese boleto frente al estadounidense Martin Damm, quien avanzó tras derrotar al italiano Andrea Pellegrino. Si logra superar esa última valla, el tenis chileno podría sumar un segundo representante en el cuadro principal del Masters de Madrid junto a Tabilo.