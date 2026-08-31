Tabilo y su estreno triunfal en el US Open: Jugué para adelante y siempre busqué ganar

El tenista chileno Alejandro Tabilo (29° del ATP) valoró su trabajada victoria sobre el alemán Yannick Hanfmann (55°) en el US Open y, tras clasificar a la segunda ronda del Grand Slam estadounidense, se refirió a su desconcentración que lo hizo ceder en la tercera manga.

"Estoy muy contento. Mejoré la devolución. Le quebré bastantes veces. Jugué para adelante y siempre busqué ganar", comenzó mencionando el criollo a ESPN.

Seguido a ello, precisó: "Me traté de apurar por la lluvia, quería terminar el set lo antes posible. Es muy complicado volver después de la lluvia".

Finalmente, Tabilo agradeció el apoyo de los chilenos presentes: "Fue increíble el apoyo de los chilenos. Siempre estoy agradecido por ellos. Después llegaron los alemanes. Pero los chilenos siempre fueron más y pude seguir adelante".