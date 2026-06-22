Tabilo ya tiene rival y programación para su debut en Mallorca

Alejandro Tabilo, 33° del ranking mundial, disputará esta semana el ATP 250 de Mallorca, torneo que será su último apronte antes de competir en Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada.

El tenista chileno, cuarto cabeza de serie del certamen, quedó libre en la primera ronda y avanzó directamente a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, 62° del mundo.

El duelo será inédito en el circuito y quedó programado para este martes en el primer turno del Grandstand, segunda cancha en importancia del torneo, por lo que comenzará a las 06:00 horas.

Marozsan accedió a esta instancia luego de vencer al eslovaco Alex Molcan, 102° del ranking, por parciales de 2-6, 7-6 (10) y 7-6 (5), en un ajustado partido en el que salvó tres puntos de partido en el tie break del segundo set.

Mallorca le trae buenos recuerdos a Tabilo, pues en 2024 conquistó allí el segundo título ATP de su carrera tras derrotar en la final al austríaco Sebastian Ofner. Además, ese trofeo lo convirtió en el primer chileno en ganar un torneo del circuito sobre superficie de pasto.

El año pasado, sin embargo, el nacional no pudo defender la corona en el certamen español, debido a una lesión que lo marginó de toda la gira sobre césped.