Andrey Rublev remontó ante Medjedovic y se instaló en la final del ATP de Barcelona

El tenista ruso Andrey Rublev (15° del ATP) logró este sábado su clasificación a la gran final del ATP 500 de Barcelona, tras remontar un difícil encuentro ante la gran revelación del certamen, el serbio Hamad Medjedovic (88°) por parciales de 3-6, 6-2 y 6-2.

El inicio del partido fue favorable para el balcánico, salvando cinco puntos de quiebre y aprovechando su oportunidad en el sexto juego para romper el servicio del moscovita, cerrando la manga con un sólido 6-3.

Sin embargo, Rublev reaccionó en el segundo parcial y minimizó sus errores no forzados. Es así como quebró en el cuarto juego y, tras emparejar el marcador con un 6-2, mantuvo la intensidad en el set decisivo, quebrando nuevamente en el sexto juego ante un rival mermado por la fatiga.

Con este triunfo, el ruso rompe su mala racha de la temporada y disputará su primera final de 2026 tras haber quedado en semifinales en Hong Kong, Doha y Dubái. En la búsqueda del título, se medirá este domingo ante el ganador del enfrentamiento entre el joven español Rafa Jódar (55°) y el francés Arthur Fils (30°).