Matías Soto quedó eliminado en octavos de final del Challenger de Piracicaba

El tenista chileno Matías Soto, número 300 del ranking ATP, quedó eliminado este viernes en los octavos de final del Challenger de Piracicaba, en Brasil, luego de caer ante el argentino Gonzalo Villanueva, 397 del mundo.

El copiapino, cuarto cabeza de serie del certamen, perdió por parciales de 4-6, 6-3 y 7-5 en un duelo que se extendió por tres horas y 19 minutos y que originalmente debía disputarse el jueves, pero fue postergado por lluvia.

Soto comenzó de buena forma el compromiso e incluso llegó a estar con set y quiebre a favor en el inicio del segundo parcial, pero no logró sostener la ventaja y terminó sufriendo la remontada del trasandino.

Villanueva se transformó así en verdugo de chilenos en Piracicaba, ya que en la primera ronda también había derrotado al nacional Nicolás Villalón, igualmente en tres sets.

Tras su eliminación en singles, Soto deberá enfocarse en el dobles, donde junto al boliviano Federico Zeballos enfrentará al binomio brasileño compuesto por Enzo Kohlman de Freitas y Gustavo Ribeiro de Almeida.