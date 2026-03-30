Matías Soto regresó al Top 300 en ranking ATP tras su título en Bucaramanga

Terminó el Masters 1000 de Miami y la ATP volvió a actualizar el ranking mundial, el cual trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, subió dos casilleros, del 41° al 39° tras el torneo estadounidense, donde llegó hasta la tercera ronda.

En tanto, Cristian Garin retrocedió cinco puestos para ubicarse 100°, justo cerrando el selecto grupo de los mejores tenistas del mundo.

Por su lado, Tomás Barrios trepó del 119° al 115° y Nicolás Jarry cayó del 152° al 154°.

Pero el gran salto lo dio Matías Soto, quien tras conquistar en Bucaramanga el primer título Challenger de su carrera, escaló 29 puestos para regresar al top 300, posicionándose 294 del orbe.

Respecto al Top 10, el italiano Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz, quien se mantiene en la cima. el podio ahora lo cierra el alemán Alexander Zverev, quien desplazó del tercer puesto al serbio Novak Djokovic; ahora cuarto del mundo.

- Top 10 mundial:

1° Carlos Alcaraz (España) 13.590 (0)

2° Jannik Sinner (Italia) 12.400 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) 5.205 (+1)

4° Novak Djokovic (Serbia) 4.720 (-1)

5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.265 (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) 4.095 (0)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.000 (+1)

8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (-1)

9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.860 (0)

10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.610 (0)

- Ranking de los chilenos: