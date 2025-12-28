El Coca Cola Arena de Dubai albergó la “Batalla de los sexos” entre los tenistas Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka en un partido de exhibición que acabó en doble 6-3 para el oceánico.

Las acciones no tuvieron mayor intensidad, siendo un mero partido para decir adiós al 2025. En las tribunas, destacó la presencia del histórico exfutbolista brasileño Ronaldo.

LEER ARTICULO COMPLETO