Alejandro Tabilo: Hay que salir con todo en el dobles y sacar adelante la serie

El chileno Alejandro Tabilo lamentó la derrota ante Daniel Mérida en el inicio de la serie ante España en la Copa Davis, y manifestó sus esperanzas en sacar adelante la llave este domingo con el dobles.

"Duele muchísimo, sabía que era un punto importante, clave, estaba ilusionado con la serie. Todavía queda mucho y hay salir con todo mañana (domingo)", declaró Tabilo en la rueda de prensa.

Tabilo abordó como fue el desarrollo del partido, que se le escapó tras haber ganado el primer set.

"Había empezado bien, duele un poco, porque en un par de juegos se me fue y no pude recuperar los quiebres. Es algo que tendré que ver qué pasó, trabajar eso. Es una derrota dura", explicó.

"Es clave mañana, hay que salir con todo el dobles y tratar de sacar adelante esta serie, todavía se puede. Si estamos todos unidos como equipo, lo podemos sacar adelante", comentó "Jano".

Finalmente, Tabilo afirmó que está en condiciones de jugar dos veces este domingo, el dobles y el singles ante Rafael Jódar si es necesario.

"Estoy preparado para jugar los dos partidos si es necesario. Es un dobles donde tenemos mucha esperanza. Es muy clave. Hay que estar firmes de cabeza y seguir adelante", sentenció.

Tabilo jugará junto a Tomás Barrios en el dobles ante Jaume Munar y Pedro Martínez a las 12:00 horas (15:00 GMT) de este domingo; y en caso de ganar, de inmediato será el duelo contra Jódar.

Por último, en caso de estar igualada la serie, Cristian Garin y Daniel Mérida definirán el pasaje a las Finales de la Copa Davis en Bologna.