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Comenzó la venta de entradas para la serie de Chile y España por la Copa Davis
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Autor: Redacción Cooperativa
Deste este viernes ya se pueden adquirir para el duelo ante los europeos.
Deste este viernes ya se pueden adquirir para el duelo ante los europeos.
La Copa Davis anunció a través de sus redes sociales que ya está disponible la venta de entradas para la serie entre Chile y España, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre.
El duelo ante la escuadra europea se jugará en el Complejo Tenístico "Anita Lizana" del Estadio Nacional por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis y un triunfo lo mete en la Final 8 del torneo.
Podrás adiquier los boletos a través de la página directa de la Copa Davis, la cual te redirigirá a TicketPlus.