Comenzó la venta de entradas para la serie de Chile y España por la Copa Davis

La Copa Davis anunció a través de sus redes sociales que ya está disponible la venta de entradas para la serie entre Chile y España, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre.

El duelo ante la escuadra europea se jugará en el Complejo Tenístico "Anita Lizana" del Estadio Nacional por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis y un triunfo lo mete en la Final 8 del torneo.

Podrás adiquier los boletos a través de la página directa de la Copa Davis, la cual te redirigirá a TicketPlus.