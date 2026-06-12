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Tópicos: Deportes | Tenis | Copa Davis

Comenzó la venta de entradas para la serie de Chile y España por la Copa Davis

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Deste este viernes ya se pueden adquirir para el duelo ante los europeos.

Comenzó la venta de entradas para la serie de Chile y España por la Copa Davis
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La Copa Davis anunció a través de sus redes sociales que ya está disponible la venta de entradas para la serie entre Chile y España, que se disputará los días 19 y 20 de septiembre.

El duelo ante la escuadra europea se jugará en el Complejo Tenístico "Anita Lizana" del Estadio Nacional por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis y un triunfo lo mete en la Final 8 del torneo.

Podrás adiquier los boletos a través de la página directa de la Copa Davis, la cual te redirigirá a TicketPlus.

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