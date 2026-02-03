Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago22.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Con equipo completo: Chile tuvo una nueva práctica de cara a la serie contra Serbia en la Copa Davis

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Bajo la capitanía de Nicolás Massú, el equipo chileno realizó una nueva práctica, con plantel completo, de cara a la serie frente a Serbia por Copa Davis, que se disputará el viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Parque Estadio Nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados