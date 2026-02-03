Con equipo completo: Chile tuvo una nueva práctica de cara a la serie contra Serbia en la Copa Davis
Bajo la capitanía de Nicolás Massú, el equipo chileno realizó una nueva práctica, con plantel completo, de cara a la serie frente a Serbia por Copa Davis, que se disputará el viernes 6 y sábado 7 de febrero en el Parque Estadio Nacional.
