Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.4°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Nicolás Massú palpitó la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El capitán del equipo chileno Nicolás Massú habló sobre la ausencia de Novak Djokovic (3°) para los duelos de Copa Davis que enfrentarán a Chile y Serbia, y explicó que habría sido "increíble" contar con el jugador que más títulos de Grand Slam ha ganado.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados