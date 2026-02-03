Nicolás Massú palpitó la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia
Publicado:
Fotos Destacadas
Williams su modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1
Nicolás Massú palpitó la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia
Gran contingente policial y municipal en nuevo desalojo de "toldos azules" en Meiggs
Fotos Recientes
Williams su modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1
Nicolás Massú palpitó la serie de Copa Davis entre Chile y Serbia
Gran contingente policial y municipal en nuevo desalojo de "toldos azules" en Meiggs
El capitán del equipo chileno Nicolás Massú habló sobre la ausencia de Novak Djokovic (3°) para los duelos de Copa Davis que enfrentarán a Chile y Serbia, y explicó que habría sido "increíble" contar con el jugador que más títulos de Grand Slam ha ganado.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados