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Tópicos: Deportes | Tenis | Cristian Garin

¿Cuándo y dónde ver a Cristian Garin contra Alexander Blockx en el Masters de Madrid?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El tenista chileno ingresó al cuadro principal como "lucky loser" y ya tiene programación para su estreno.

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El tenista chileno Cristian Garin (85° del ranking ATP) debutará en el cuadro principal del Masters 1.000 de Madrid tras ingresar como "lucky loser" por la baja del neerlandés Botic Van de Zandschulp, y enfrentará al belga Alexander Blockx (69°).

El partido fue programado para este jueves en el primer turno de la cancha 6, por lo que Cristian Garin jugará a las 05:00 horas. El encuentro será transmitido por ESPN, disponible en el servicio de streaming Disney +.

El rival del chileno llega en un buen momento, tras alcanzar recientemente la mejor ubicación de su carrera y firmar una destacada actuación en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde avanzó desde la qualy hasta los octavos de final.

En caso de avanzar, Cristian Garin enfrentará en segunda ronda al estadounidense Brandon Nakashima (32°), quien ingresó directamente en esa instancia como cabeza de serie.

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