Garin y la dura caída ante Jódar: Hay días que no sale nada y duele mucho

El tenista nacional Cristian Garin (133° del ATP) repasó su cometido frente al español Rafael Jódar (14°) y, tras la aplastante derrota por Copa Davis, reconoció su pesar por no haber rendido al nivel esperado.

"Rafael viene de un año increíble. Hice lo imposible por estar sano, quería jugar y sentía que estaba con buen nivel. Hoy no me salió nada, me sentí en la cancha totalmente distinto a como venía y obviamente triste, pero así es el deporte", repasó de entrada el representante criollo.

Seguido a ello, profundizó en que: "Hay días, como el mío hoy, que no sale nada y hay que aceptarlo. Duele mucho, pero hay que aceptarlo la verdad".

Respecto a su rendimiento, Garín expresó: "Llevo seis, ocho, nueve meses con problemas, en lo personal ha sido bien difícil este último año dentro y fuera de la cancha, así que nada, creo que así es la vida también, el deporte es muy competitivo".

"Estoy decepcionado, triste, me hubiese gustado al menos poder competir a buen nivel. (...) Voy a intentar apoyar a mis compañeros a que ganen el dobles, a ver si el 'Ale' (Tabilo) puede ganar, nunca se sabe en el deporte, obviamente es difícil, pero hay chance y hay que ir a buscarlo", cerró.