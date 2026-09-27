Europa liquidó la serie ante Resto del Mundo y alzó su sexta Laver Cup

El equipo europeo conquistó este domingo su sexta Laver Cup, luego de concretar el triunfo ante el Resto del Mundo con las victorias de Flavio Cobolli y Jakub Mensik en el dobles y de Alexander Zverev en singles, dejando el global 13-5.

Los del "Viejo Continente" necesitaban dos victorias a lo largo del día para conquistar el torneo de exhibición, concretando su tarea sin espacio para sorpresas.

Cobolli y Mensik, pese a su limitada experiencia como pareja, derrotaron con contundencia a Alex De Miñaur y Taylor Fritz por 7-5 y 6-3. El estadounidense se despidió con pleno de derrotas en tres partidos disputados: Una en el individual ante Carlos Alcaraz, pese a disponer de dos puntos de partido, y dos en el dobles.

Con el dobles abrochado, las posibilidades de Europa eran casi totales, obligando a los "globales" de Andre Agassi a ganar tres partidos seguidos para retener la corona.

Pese a una primera manga tensa, resuelta en el 'tie break' tras salvar una bola de set, Zverev tumbó a Learner Tien con parciales de 7-6(3) y 6-3 para liquidar las acciones, haciendo innecesarios los duelos de Rafael Jódar ante Fritz y Alcaraz contra De Miñaur.

En el palmarés ya son seis ediciones para Europa (2017, 2018, 2019, 2021, 2024 y 2026), mientras que el Resto del Mundo tiene que conformarse con tres (2022, 2023 y 2025).